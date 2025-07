Una villa da sogno, ma a caro prezzo

Quando Harry e Meghan hanno deciso di lasciarsi alle spalle Buckingham Palace per iniziare una nuova vita in California, non hanno certo scelto una soluzione low cost. La tenuta acquistata a Montecito – tra le colline dorate vicino a Santa Barbara – è costata ben 14,65 milioni di dollari. Una cifra da capogiro, che non è stata coperta interamente con un pagamento immediato: la coppia ha infatti acceso un mutuo milionario per potersi permettere quella che è, a tutti gli effetti, una reggia americana.

Foto: Kikapress