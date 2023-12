Siete nati a Dicembre? Non è poi così male, lo dice la scienza

Essere nati nel mese in cui ci sono due delle ricorrenze più attese dell’anno, è un vantaggio o uno svantaggio? Secondo i nati a Dicembre spesso è uno svantaggio: Natale e Capodanno sono due festività che male si combinano magari con un compleanno, vuoi per una questione regali, vuoi per il fatto che magari gli amici con cui festeggiare sono spesso impegnati con le proprie famiglie. Ma la scienza ribalta tutto e regala ai nati nell’ultimo mese dell’anno una grande notizia anzi due: longevità e salute.

