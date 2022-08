Imbattersi in un nido di vespe non è mai una bella esperienza e spesso spaventa non poco. Già quando ne incontriamo una spesso e volentieri ci agitiamo, anche se il consiglio è quello di non provare a scacciarle con la mano o con altri oggetti. Le vespe davanti ad una minaccia, diventano aggressive e questo le rende più propense a pungere. Trovarsi davanti ad un nido è ancora più ‘pauroso’.

@shutterstock