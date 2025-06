Nonna Luciana addio, cosa aveva predetto nella vita di Fedez? Quella volta che gli fece i tarocchi

Una delle passioni più note di Nonna Luciana era quella per i tarocchi. Non era raro che Fedez si rivolgesse a lei per farsi predire il futuro, come mostrato in diversi episodi della serie. Era un piccolo rito familiare, un gioco che però a volte si trasformava in qualcosa di più profondo. I suoi responsi, dati sempre con un sorriso e un pizzico di ironia, lasciavano spesso il nipote sorpreso. Ma un giorno, tra le carte, emerse qualcosa che col tempo avrebbe assunto un significato importante.

Photo Credits: Kikapress