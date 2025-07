Nozze Bezos, la cosa peggiore del matrimonio miliardario di Amazon è stato il regalo per gli ospiti: il gadget che ha sorpreso tutti

Il matrimonio tra Jeff Bezos e Lauren Sánchez a Venezia ha fatto discutere per giorni a causa dei suoi costi esorbitanti, dei tanti ospiti vip ma anche per via del fatto che ha tenuto sotto scacco la città lagunare per qualche giorno. La cosa peggiore, a quanto pare, è però il regalo che la coppia ha fatto ai suoi ospiti…

LEGGI ANCHE:– Dove vive Jeff Bezos? E’ la villa più costosa di tutta Los Angeles ma per lui è costata solo 75 €: ecco il motivo

Photo Credits: Kikapress