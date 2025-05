Nuovo Papa, la profezia di Donald Trump su Leone XIV? Cosa aveva pubblicato 6 giorni fa su Instagram

In molti, dunque, in giro per il web, hanno preso quell’immagine come un’anticipazione del fatto che Trump sapesse che il nuovo papa sarebbe stato americano. Tanto che l’inquilino della Casa Bianca ha salutato l’elezione di Leone XIV con un “È un grande onore, un grande onore. Stavo guardando e hanno detto che è americano e ho detto: grandioso. Congratulazioni al Cardinale Robert Francis Prevost. È un tale onore scoprire che è il primo Papa americano. Che eccitazione e che Grande Onore per il nostro Paese. Non vedo l’ora di incontrare Papa Leone XIV. Sarà un momento molto significativo“.

