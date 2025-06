Gli esperti affermano che il nuovo virus cinese è "a un passo" dallo scatenare una pandemia

Un nuovo virus individuato nei pipistrelli in Cina sta allarmando la comunità scientifica: secondo gli esperti, basterebbe una sola mutazione per renderlo capace di infettare l’uomo. Ecco perché il mondo è in allerta sulla possibilità che si scateni una nuova pandemia.

LEGGI ANCHE:– Baba Vanga, la giapponese che ha previsto il Covid-19, avverte di una “devastazione maggiore” nel 2030

Photo Credits: Shutterstock