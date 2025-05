Quando il "sano" inganna: occhio a questi alimenti

I sostituti vegetali della carne, come burger o salsicce vegetali, sono spesso ultra-processati, con molti additivi. Meglio optare per fonti proteiche vegetali naturali, come lenticchie, ceci o tofu. Anche snack come l’uvetta ricoperta di yogurt possono trarre in inganno: contengono zuccheri aggiunti e poche fibre. Lo stesso vale per le acai bowls, spesso ipercaloriche a causa dei topping.

Foto: Shutterstock