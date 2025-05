Le previsioni dell'astrologa per maggio 2025

I Capricorno potrebbero essere tra i più colpiti dallo stress. Chi ha spinto troppo senza ascoltarsi, potrebbe ricevere un segnale chiaro dal proprio corpo: è tempo di riposo. Non aspettare il limite per fermarti. Ascoltare il bisogno di ricarica sarà fondamentale per non crollare proprio nel momento in cui occorre più lucidità.

Foto: Shutterstock