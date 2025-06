Il tuca tuca tra ricordi e ironia

In quel periodo, Luca Tommassini ospitava Paola Barale a casa sua. Entrambi erano coinvolti nel mondo dello spettacolo e spesso si trovavano a condividere tempo, idee e anche momenti di preparazione intensa. Fu proprio tra le mura domestiche che iniziarono le prove, con Luca nelle vesti di coreografo e insegnante. Ma c’era un dettaglio che non smetteva di tormentare la showgirl: un passo in particolare non le veniva. Perfezionista e determinata, Barale non si arrese: Tommassini racconta di averla sentita provare ripetutamente anche di notte, nella speranza di padroneggiare quel movimento apparentemente semplice, ma maledettamente insidioso.

Foto: Kikapress