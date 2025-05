Oggi Paola Barale è una donna diversa. Non per quello che ha perso, ma per quello che ha attraversato. La fine della sua relazione con Raz Degan l’ha costretta a guardarsi dentro, a riscrivere le sue priorità. Ma è proprio in quel vuoto che ha trovato nuove forze. Non rinnega nulla, non idealizza, non recrimina. Ha solo imparato, come lei stessa ha detto, che l’amore può anche essere lasciar andare. Per rispetto. E forse proprio per amore.

Foto: Kikapress