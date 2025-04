Papa Francesco e il segreto sugli alieni: cosa potrebbe svelare il nuovo Papa sull'esistenza degli UFO

Le testimonianze dei tre pastorelli portoghesi di Fatima parlano infatti di un oggetto luminoso, mutamenti climatici improvvisi e di una figura radiante che comunicava messaggi. Lee interpreta questi elementi come segnali tipici di un incontro ravvicinato, non di una visione mistica. Secondo lui, la Chiesa avrebbe da allora scelto di reinterpretare il fenomeno in chiave spirituale, senza svelare la vera natura di quelle apparizioni.

