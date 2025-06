Papa Leone XIV, è la prima volta che accade nella storia moderna: il Pontefice incanta i fedeli nel cuore di Roma durante la processione del Corpus Domini

Il corteo solenne del Corpus Domini è partito dalla Basilica di San Giovanni in Laterano, storica sede papale, per poi snodarsi fino a quella di Santa Maria Maggiore. Lungo il tragitto, Papa Leone XIV ha camminato tra la gente, sorreggendo lui stesso l’ostensorio con il Corpo di Cristo, un gesto senza precedenti in epoca moderna.

