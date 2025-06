La scena inquietante del 13 ottobre 1884

Non c’è testimonianza diretta della visione nei documenti ufficiali del 1884. Le fonti emersero decenni dopo, negli anni Trenta e Quaranta, per lo più da biografie devozionali, lettere poste su riviste religiose o racconti di sacerdoti. La lettera pastorale del cardinale Nasalli Rocca a Bologna nel 1946 ne offre un resoconto, ma con toni così emotivi da sembrare costruiti a posteriori. La vicenda, già rumorosa all’epoca, acquistò valore simbolico solo in anni in cui le paure moderne e le divisioni interne alla Chiesa cercavano rinforzi spirituali: divenne così una leggenda narrata come testimonianza della lotta eterna tra il bene e il male.