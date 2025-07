Papa Leone XIV, la profezia di Paolo Sorrentino sul "Giovane Papa": è davvero così?

Continuità o inversione di rotta? Leone XIV come il “Young Pope”?

Quasi come il “young pope” di Sorrentino, Leone appare progressista su riforme interne – come l’inclusione femminile nei comitati vaticani – ma più tradizionalista in ambito sociale, Leone XIV rappresenta una figura sfaccettata. Sarà solo il tempo a dirci se la “profezia” sorrentiniana si realizzerà davvero…

