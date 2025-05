Un nuovo Papa, un nome inaspettato

La scelta del nome Leone XIV ha scatenato una reazione che dimostra ancora una volta come il confine tra sacro e profano si faccia sempre più sottile nel dibattito digitale. I social non perdonano e trasformano ogni notizia, anche la più solenne, in occasione per un meme o una battuta virale. Ma dietro l’umorismo, c’è anche un dato culturale: oggi, i nomi non sono mai neutri. E se Leone è diventato sinonimo di baby influencer, non è colpa del Papa, ma di un’intera epoca che ha imparato a leggere tutto attraverso le lenti della cultura pop.

Foto: Shutterstock