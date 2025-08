Un neonato tra la vita e la morte

Nel 2007 il piccolo Tyquan Hall è venuto al mondo in condizioni disperate in un ospedale del Rhode Island. Nato prematuramente tramite parto cesareo d’urgenza, il neonato era cianotico, privo di respiro e quasi senza battito cardiaco. I medici non nutrivano speranze: le probabilità che Tyquan sopravvivesse erano praticamente nulle. Eppure, in mezzo al caos e alla disperazione, avvenne qualcosa che avrebbe segnato la vita del bambino e la storia della Chiesa.

Foto: Shutterstock