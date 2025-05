Dal sogno americano al soglio pontificio

Secondo quanto riportato dal Daily Mail, Louis Prevost ha condiviso per anni contenuti Facebook di stampo ultra-conservatore e apertamente provocatori. In uno dei post più controversi, ha rilanciato un vecchio video di Nancy Pelosi affiancandolo a insulti volgari. Ma non si è fermato lì: tra meme che ridicolizzano la cultura progressista e attacchi diretti ai Democratici americani, ha anche ironizzato sulla salute mentale degli elettori di Biden e insinuato teorie su migranti e criminalità, dipingendo un’America in “guerra interna”.

Foto: Shutterstock