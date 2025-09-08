Un gioiello medievale nel cuore di Piedimonte di Casolla
Piedimonte di Casolla, frazione storica di Caserta, custodisce un tesoro di straordinaria bellezza: l’abbazia di San Pietro ad Montes. Situata in posizione panoramica, la struttura rappresenta uno degli esempi più affascinanti di architettura medievale campana, un luogo dove storia, arte e spiritualità si intrecciano. Il borgo, immerso nella natura, oggi torna al centro dell’attenzione grazie a un progetto che mira a valorizzare l’area e a renderla più fruibile ai visitatori.
Foto: Alessia Malorgio
Le nuove “Terrazze”: un progetto per vivere il borgo
Il nuovo intervento di riqualificazione prevede la creazione di Terrazze panoramiche che offriranno viste spettacolari sulla vallata e sull’intero borgo. Lo spazio sarà progettato per accogliere residenti e turisti, creando un punto di incontro tra storia, natura e socialità. L’obiettivo è trasformare Piedimonte di Casolla in una destinazione culturale capace di unire il fascino medievale con un’esperienza di visita contemporanea.
Foto: ufficio stampa Le Terrazze di San Pietro
Un intervento che punta alla sostenibilità
Il progetto include soluzioni che privilegiano materiali naturali e spazi verdi, integrando perfettamente le nuove strutture nel contesto paesaggistico. Saranno create aree pedonali, spazi relax e zone ombreggiate per offrire ai visitatori un’esperienza immersiva nel cuore della natura. L’obiettivo è coniugare la valorizzazione storica con un approccio sostenibile, rispettando l’identità originaria del borgo.
Foto: Alessia Malorgio
L’abbazia di San Pietro ad Montes: cuore pulsante del progetto
L’intervento di valorizzazione ruota attorno all’abbazia di San Pietro ad Montes, autentico simbolo di Piedimonte di Casolla. Fondata in epoca longobarda, custodisce affreschi e decorazioni di pregio che attirano storici e appassionati d’arte da tutta Italia. Le nuove “Terrazze” saranno progettate in armonia con la struttura storica, rispettando i vincoli architettonici e rafforzando il ruolo centrale dell’abbazia all’interno del borgo.
Foto: Alessia Malorgio
Un nuovo spazio per eventi e cultura: Le Terrazza
Le “Terrazze” diventeranno un luogo vivo e dinamico, pensato per ospitare eventi culturali, concerti e manifestazioni legate alla tradizione locale. Grazie alla loro posizione panoramica, saranno perfette anche per attività all’aperto e percorsi guidati. L’iniziativa punta a creare un legame più stretto tra la comunità locale e i visitatori, rafforzando l’identità culturale di Piedimonte di Casolla.
Foto: ufficio stampa Le Terrazze di San Pietro