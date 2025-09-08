Un gioiello medievale nel cuore di Piedimonte di Casolla

Il nuovo intervento di riqualificazione prevede la creazione di Terrazze panoramiche che offriranno viste spettacolari sulla vallata e sull’intero borgo. Lo spazio sarà progettato per accogliere residenti e turisti, creando un punto di incontro tra storia, natura e socialità. L’obiettivo è trasformare Piedimonte di Casolla in una destinazione culturale capace di unire il fascino medievale con un’esperienza di visita contemporanea.

Foto: ufficio stampa Le Terrazze di San Pietro