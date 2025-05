Il nuovo controllo digitale: arriva il CED

Come funziona il CED in pratica

Le forze dell’ordine utilizzano tablet o palmari per accedere in tempo reale al sistema. Basta inserire la targa o il nome per ottenere un “semaforo digitale” che indica se l’auto è idonea alla circolazione. Il risultato determina in modo istantaneo se procedere o elevare sanzioni.

Foto: Shutterstock