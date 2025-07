Un compleanno che cambia le regole

Questo cambiamento, pur solo nella forma, un volo in più, una scorta diversa, ha un significato ben più profondo: George non è più un bambino qualunque, ma un futuro re in formazione. La distanza tra George e suo padre nei viaggi sarà gestita con attenzione e tatto, come già fatto con William stesso nel passato. L’autorizzazione di re Carlo potrebbe rendere occasionalmente possibile viaggiare insieme, ma la scelta spetterà alla famiglia reale.

Foto: Kikapress