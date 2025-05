Principe Harry, la terribile profezia della Regina Elisabetta prima di morire: cosa accadrà tra pochi mesi. La notizia sconvolgente sul nipote

Harry ha partecipato a eventi internazionali a New York, Londra e in Lesotho, mentre Meghan ha presenziato a un gala a Los Angeles indossando un abito rosso che è stato interpretato dai media come un “revenge dress” simbolico. Si dice che i due abbiano separato i loro brand per concentrarsi su interessi distinti, come i progetti africani per Harry e il lifestyle per Meghan. Tuttavia, alcune fonti sostengono che il principe senta la mancanza dell’Inghilterra e della sua vecchia vita, alimentando ulteriori tensioni.

Photo Credits: Shutterstock