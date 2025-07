L'incontro "segreto"

Cosa succede quando un gesto intimo e simbolico finisce per scatenare una tempesta a corte? Il principe Harry, ancora una volta, rompe gli schemi e tocca un nervo scoperto della famiglia reale. Durante un viaggio in Botswana, avrebbe compiuto un’azione che per lui è stata un tributo d’amore, ma che per Buckingham Palace si è trasformata in un atto provocatorio. Harry avrebbe deciso di partire per l’Africa senza Meghan e i figli, recandosi in Botswana per incontrare Tania “TJ” Jenkins, una donna che lui chiama affettuosamente “mamma”. Questa figura materna alternativa è entrata nella sua vita in un momento di profondo dolore, offrendo conforto dopo la morte di Lady Diana. L’incontro privato è stato mantenuto segreto e si inserisce in un contesto di tensione crescente con la famiglia reale.

Foto: Kikapress