Principe Harry ridicolizzato in tv: deriso su quel dettaglio della vita con Meghan Markle a Montecito

Il celebre programma britannico, famoso per la sua satira tagliente e per l’uso di pupazzi caricaturali di personaggi pubblici, è tornato con una nuova serie intitolata The Rest Is Bulls!t*. In un teaser da 11 minuti, il pupazzo di Harry è diventato protagonista assoluto, presentato come “un tizio normale con un titolo” e racconta la sua vita da “filosofo errante” senza “nessun talento evidente”.

Photo Credits: Kikapress