Quando un cognome diventa un peso

È una domanda a cui nessuno può rispondere con certezza. Ma guardando alla storia di Lady Diana – alla sua indipendenza, alla sua lotta per essere ascoltata, alla sua voglia di proteggere i figli dalla rigidità della monarchia – si può immaginare che un gesto del genere le avrebbe strappato un sorriso. Prendere il cognome Spencer non è solo un omaggio: è una dichiarazione di intenti. È il desiderio di essere riconosciuto per ciò che si è e per ciò che si sceglie di diventare, al di là dei doveri imposti. E forse, in questo, Harry non è mai stato così simile a sua madre.

Foto: Kikapress