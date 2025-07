La principessa Charlotte scatena il panico mentre posa con la famiglia reale spagnola durante la sua apparizione agli Europei

L’ultima apparizione pubblica della principessa Charlotte ha fatto esplodere i social e la stampa internazionale per via di un piccolo “incidente diplomatico”. Durante la finale degli Europei femminili di calcio 2025 in Svizzera, la figlia di William e Kate si è fatta immortalare accanto alla famiglia reale spagnola, innescando un’ondata di entusiasmo tra i fan delle monarchie europee. Ma cosa è successo davvero?

LEGGI ANCHE:– Re Carlo “inorridito” dalle parole di Trump: i suoi collaboratori temono che infranga il protocollo reale

Photo Credits: Kikapress