La profezia inquietante dei due Papi morti poco prima dello scoppio di grandi guerre: cosa successe 86 anni fa

Nel 1914, a pochi giorni dall’invasione tedesca del Belgio, moriva Papa Pio X. Pontefice dal 1903, era noto per la sua umiltà e per l’attenzione ai poveri. Visse con grande angoscia l’escalation che avrebbe portato allo scoppio della Prima Guerra Mondiale. Poco prima di morire, si dice abbia pronunciato parole profetiche: “Il Signore vuole risparmiarmi gli orrori che l’Europa sta per affrontare”. Morì il 20 agosto 1914, il giorno stesso in cui le truppe tedesche entrarono a Bruxelles. Nel 1954 fu proclamato santo.

