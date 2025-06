«La Terza Guerra Mondiale verrà a pezzi»: la profezia di Papa Francesco si sta avverando? Cosa aveva previsto nel 2014

Papa Francesco aveva infatti intuito che tale conflitto non sarebbe stato una guerra totale ma un conflitto suddiviso in una serie di scontri regionali, come quelli che stiamo vedendo o abbiamo visto in passato in Ucraina, in Siria e nel resto del Medio Oriente. La loro somma, costruirebbe quindi un’unica guerra mondiale strisciante.

