L’attesa per l’estate cresce: cosa ci dicono i modelli

La domanda che tutti si pongono è: si tratta davvero dell’inizio dell’estate o solo di un’anteprima? Per gli esperti, è ancora presto per fare previsioni a lungo termine. Tuttavia, il possibile arrivo del caldo africano a fine maggio rappresenta un primo segnale importante. Se seguiranno nuove conferme, potremmo assistere a un’estate che parte in anticipo. In caso contrario, ci aspetta un mese di maggio ancora ballerino, dove il sole e il caldo saranno protagonisti solo a intermittenza.

Foto: Shutterstock