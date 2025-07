Quanti cucchiaini di zucchero assumiamo se beviamo una lattina di Coca-Cola classica?

La Coca-Cola Zero contiene meno di 1 caloria per lattina e non ha zuccheri. Al suo posto ci sono edulcoranti artificiali come aspartame, acesulfame K e ciclamato. Sebbene approvati dalle autorità sanitarie, un consumo eccessivo di queste sostanze è ancora oggetto di discussione per i possibili effetti a lungo termine.

Photo Credits: Shutterstock