Dior, Armani e Alviero Martini: quanto costano effettivamente le borse dei brand di lusso fabbricate in Cina

Nel giugno 2024, la Manufactures Dior Srl è finita sotto amministrazione giudiziaria a seguito delle indagini del Nucleo Ispettorato del Lavoro di Milano. Le borse venivano prodotte in opifici gestiti da imprenditori cinesi, in ambienti definiti “insalubri” e “al di sotto del minimo etico”. In particolare, la borsa Dior modello Po312yky, venduta a 2.600 euro, costava in produzione appena 53 euro. I lavoratori, spesso irregolari e non tutelati, cucivano per lunghe ore in condizioni pericolose e senza dispositivi di sicurezza. In alcuni casi, dormivano perfino nei laboratori. L’obiettivo era abbattere i costi della manodopera, riducendo anche le imposte attraverso il lavoro nero.

Photo Credits: Shutterstock