Che l’acqua sia imprescindibile per il nostro benessere psico-fisico è oramai appurato, tuttavia spesso ne sottovalutiamo l’importanza limitandoci a bere lo stretto necessario: in base alla nostra età, invece, c’è una quantità minima di acqua da bere per stare bene.

