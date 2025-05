Da commessa a influencer multimilionaria, il percorso di Giulia De Lellis è uno dei più sorprendenti del panorama italiano. Partita da uno stipendio di 1.200 euro al mese, oggi la sua carriera si è trasformata in una macchina fatta di TV, social, business e sponsorizzazioni. Non esiste una cifra ufficiale, ma sommando le varie entrate si può parlare di un patrimonio che supera ampiamente il milione di euro. E non è un caso se oggi può permettersi regali di lusso per il suo compagno Tony Effe.

Foto: Kikapress