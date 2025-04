Quanto guadagnano i cardinali, vescovi e preti? Ecco tutti gli stipendi mensili della Chiesa

Frati e suore non percepiscono uno stipendio fisso, a meno che non svolgano mansioni particolari. Alcune suore, ad esempio, sono retribuite in base ai contratti nazionali se lavorano come insegnanti o infermiere. I frati, invece, vivono in comunità dove il sostentamento deriva da donazioni. Per loro valgono i voti di povertà, castità e obbedienza, con un’organizzazione simile a quella familiare.

