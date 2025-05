Un dettaglio che ha incuriosito il mondo

La scelta di Leone XIV non è isolata nella storia recente della Chiesa. Il suo predecessore, Papa Francesco, ha adottato fin dal principio un orologio Casio MQ-24-7BLL, dal costo irrisorio (meno di 15 euro), noto per la sua essenzialità. Ma non sempre è stato così. In passato, i pontefici hanno spesso indossato orologi di grande valore: Giovanni Paolo II è stato visto in più occasioni con un Rolex Datejust bicolore in oro e acciaio, il cui valore supera i 10.000 euro. Anche Benedetto XVI preferiva accessori eleganti: al suo polso, spesso compariva un Erhard Junghans Tempus Automatic donatogli da un politico tedesco, stimato attorno ai 10.000 euro. Più avanti, però, il papa emerito avrebbe optato per un modello più sobrio, sempre firmato Junghans, ma al quarzo e dotato di pannello solare.

Foto: Shutterstock