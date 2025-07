Raoul Bova, che fine ha fatto Martina Ceretti? Il suo ultimo post dopo aver cancellato l'account su Instagram

Andiamo con ordine e partiamo da uno degli ultimi episodi “Falsissimo”, in cui Fabrizio Corona ha raccontato che Martina Ceretti avrebbe intrattenuto una conoscenza con Raoul Bova, iniziata nel 2023 su Instagram e culminata due anni dopo in un incontro a Milano. La diffusione di un audio compromettente dell’attore ha scatenato la bufera. Ceretti si è subito dissociata, dichiarando di non aver mai autorizzato la pubblicazione di nulla e di non aver mai avuto a che fare con Corona o i suoi collaboratori.

Photo Credits: Kikapress