Raoul Bova e la fine con Rocio Morales: la risposta ai ricatti e il ruolo (a sorpresa) dell'ex moglie Chiara Giordano

La situazione è esplosa dopo la diffusione, da parte di Fabrizio Corona nel podcast Falsissimo, di alcuni audio inviati da Bova alla giovane modella Martina Ceretti, con cui avrebbe avuto almeno un incontro privato. L’amico di lei, Federico Monzino, avrebbe consegnato gli audio a Corona, che li ha poi pubblicati. Ma dietro le quinte si cela qualcosa di più grave: un tentativo di estorsione. A quanto pare, un anonimo mittente avrebbe chiesto denaro a Bova per evitare la pubblicazione del materiale. L’attore, però, non si è piegato, dichiarando in una chat poi diffusa: “Non sono più sposato da due anni”, chiudendo ogni possibilità di ricatto emotivo.

Photo Credits: Shutterstock