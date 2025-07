Raoul Bova “scappa” da Rocio Morales anche in TV: la scena del film 'Immaturi' sembra una beffa del destino

La scena di Giorgio e Anna che tutti hanno visto in tv

Il film in questione è “Immaturi – Il viaggio”, nel quale Giorgio (Raoul Bova), impegnato, incontra in Grecia Anna (Rocío Muñoz Morales), una donna affascinante e libera. Tra i due nasce subito una forte intesa ma fatta di tante menzogne e sotterfugi, che lo spinge a mettere in discussione la sua vita ordinata.

