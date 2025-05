La ricchezza di Re Carlo raggiunge nuove vette

Il balzo in avanti nella ricchezza del Re è dovuto anche agli investimenti ricevuti in eredità dalla madre, che includono beni personali come le residenze di Sandringham e Balmoral. Questi immobili non fanno parte del patrimonio della Corona, bensì del patrimonio privato del sovrano, e rappresentano una componente chiave del suo attuale portafoglio economico. Non sono invece inclusi nel conteggio beni come i gioielli della Corona o il Crown Estate.

Foto: Kikapress