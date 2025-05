Nozze di porcellana, ma niente porcellana

Vent’anni di matrimonio non sono un traguardo qualunque, soprattutto se si è al vertice della monarchia britannica. Per le sue nozze di porcellana con la regina Camilla, Re Carlo III ha deciso di andare ben oltre le aspettative, scegliendo un dono che, per valore e simbolismo, non è passato inosservato. E no, stavolta la porcellana non c’entra.

Foto: Kikapress