La regina Camilla in preda al panico: cosa ha detto alla sua amica intima al Royal Ascot. Battuta impertinente del re Carlo

La prima giornata del Royal Ascot, uno degli eventi mondani più attesi per gli appassionati della royal family, ha visto la partecipazione di Re Carlo e della Regina Camilla, giunti in grande stile nella tradizionale carrozza reale. A quanto pare, però, la Regina si sarebbe lasciata andare a un’attacco di panico. Il tutto, tra l’altro, condito da una battuta ironica del sovrano, che non ha perso occasione per sdrammatizzare la situazione.

LEGGI ANCHE:– Dov’è Kate Middleton? La misteriosa assenza al Royal Ascot: qualcosa non quadra

Photo Credits: Shutterstock