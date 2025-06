Il video di Meghan Markle scuote ancora Buckingham Palace

Non è un mistero che i rapporti tra re Carlo e suo figlio Harry restino tesi. Le parole di Harry rilasciate solo il mese scorso, in cui affermava che il padre “non vuole parlargli”, hanno confermato quanto la frattura sia ancora aperta. E l’assenza di contatti regolari con i nipoti potrebbe essere una ferita silenziosa per il sovrano. Secondo Jennie Bond, ex corrispondente reale della BBC, Carlo proverebbe un dolore sincero per la distanza emotiva e fisica dalla famiglia di Harry, specie in occasioni così simboliche come un compleanno.

Foto: Shutterstock