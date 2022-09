Per la prima volta nella storia del regno di Elisabetta II, si è svolta nella tenuta di Balmoral la cerimonia di congedo del premier uscente Boris Johnson e del benvenuto di Liz Truss: non a Londra, perché la Regina sta diradando i suoi impegni e preferisce non spostarsi più di tanto.

Leggi anche : >> REGINA FURIOSA PER LE DICHIARAZIONI DI HARRY E MEGHAN: LA VENDETTA ATROCE VERSO IL NIPOTE PREDILETTO