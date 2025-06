Perché "Lilibet" toccava così da vicino la regina

Secondo quanto rivelato da fonti vicine alla famiglia reale e riportato anche da biografi come Robert Hardman, la regina non avrebbe gradito la scelta. Avrebbe infatti confidato a un collaboratore: “Non possiedo i palazzi, non possiedo i quadri, l’unica cosa che possiedo è il mio nome. E ora se ne sono impossessati anche di quello“. Il gesto di Harry e Meghan, per quanto affettuoso, sembra aver toccato un nervo scoperto in un momento delicato per i rapporti familiari.

Foto: Kikapress