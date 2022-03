La funzione in memoria del Principe Filippo ha attirato le attenzioni del mondo intero: se anche l’assenza di Harry e Meghan non è passata inosservata, al centro della scena c’è stata indubbiamente la Regina Elisabetta, che ha salutato il duca con un gesto speciale e una serie di messaggi in codice.

