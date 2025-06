Come cambia la residenza estiva del Papa a Castel Gandolfo

Tra gli interventi più rilevanti c’è il ripristino della piscina privata, che era caduta in disuso. È la stessa dove, decenni fa, amava nuotare Giovanni Paolo II. I lavori, portati avanti in gran segreto, sono serviti a riportare la struttura a uno stato perfettamente funzionale. Un piccolo lusso che sembra perfettamente in linea con lo stile di Papa Leone XIV, noto per il suo stile sobrio ma moderno, e per l’attenzione al benessere fisico.

Foto: Shutterstock