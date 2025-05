Garlasco, tensione tra Roberta Bruzzone e l'avvocato di Stasi: 'Cosa ride?'. E' successo in diretta tv

“Purtroppo non è facile argomentare, io mi sono trovato diverse volte con la dottoressa Bruzzone, che è certamente la criminologa più illustre, ma il problema è che spesso lei ha la verità e gli altri non ce l’hanno. Qui c’è un argomento diverso, e cioè quello che voi avete evidenziato e che io rispetto, appartiene a un processo chiuso. Ora c’è un procedimento aperto, mi piacerebbe, se possibile, parlare del procedimento aperto. La condanna di Alberto Stasi è stata legittimamente motivata, adesso il parlare di questa condanna in riferimento alla nuova indagine, non mi riferisco a lei dottore Matano, è per me complicato. la dottoressa Bruzzone ride perché forse non è abituata alla mia educazione“, ha aggiunto l’avvocato.

E la Bruzzone ha replicato ancora una volta: “Rido sì, la sua modalità mi fa ridere, è anche too much. Ma qui siamo tutti educati, ma forse siamo anche un po’ concentrati sui fatti. L’educazione va bene, ma poi non esageriamo”.

Photo Credits: Kikapress