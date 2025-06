Il delitto di Garlasco non smette di far discutere

Roberta Bruzzone ha ricordato che l’omicidio di Chiara Poggi si sarebbe consumato in una fascia oraria ben precisa: tra le 9:12 e le 9:35 del mattino, con una maggiore probabilità tra le 9:12 e le 9:25. È proprio questo il nodo cruciale: se lo scontrino di Andrea Sempio è stato emesso dopo questo intervallo, o in un momento non sufficientemente distante, non basterebbe da solo ad escluderlo dalla scena del crimine. L’orario, dunque, anziché rafforzare l’innocenza, apre nuovi margini di dubbio.

Foto: Kikapress