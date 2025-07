Un sodalizio lungo quindici anni

A riaccendere i riflettori sulla rottura è stato l’ultimo numero di Chi, dedicato ai 30 anni del settimanale. In un articolo celebrativo, Alfonso Signorini ha ringraziato “tutte le persone che nel corso di questi 30 anni hanno reso Chi il grande giornale che è”. Una frase che, di per sé, suona come una dichiarazione d’affetto verso i tanti collaboratori passati e presenti. Ma con una puntualizzazione finale che ha fatto discutere: “Se qualche dimenticanza c’è stata, è certo voluta, perché mi ricordo solo del talento e della professionalità”. E tra i tanti nomi citati, infatti, mancava proprio quello di Parpiglia.

