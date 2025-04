Belve, chi è il cantautore famoso vivente e non romano che corteggiò Sabrina Impacciatore oltre ogni pregiudizio?

Nell’intervista a Belve mandata in onda su Rai Due il 30 aprile, Sabrina Impacciatore ha stuzzicato il dibattito social rivelando “Una volta, un cantautore famoso mi ha fatto la corte per tantissimi mesi e io non sentivo di corrispondere. Lui un giorno ci ha provato per l’ennesima volta e lui mi disse anche ‘Sabrina, per me non è un problema, se hai il ca..o dimmelo‘”.

photo credits: Kikapress